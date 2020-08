Josef Naderer übernimmt die Freistädter Bezirks-ÖVP

Neuwahlen standen beim Bezirksparteitag der Freistädter ÖVP in der Messehalle auf dem Programm. Josef Naderer wurde in geheimer Wahl mit 99,6 Prozent aller Delegiertenstimmen zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte: "Joe Naderer ist seit vielen Jahren erfolgreicher Bürgermeister in Tragwein und ein Werber und Streiter für den Bezirk. Ob Politik geschätzt wird, hängt immer von den Persönlichkeiten ab. Ich bin dankbar, dass wir mit Joe Naderer eine starke Persönlichkeit haben."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das regional ausgewogen ist, aus erfahrenen Funktionären und jungen Mitstreitern besteht. Ich bin dankbar, mit einem so großen Vertrauensvotum ausgestattet worden zu sein, das ist Motivation und Auftrag, uns mit voller Energie den vielen Themen zu widmen – vom flächendeckenden Glasfaserausbau über Raumordnungsfragen zu sozialer Sicherheit und Klimaschutz", sagte der neue Bezirksparteiobmann Josef Naderer nach seiner Wahl.

Ehren für Lackner-Strauss

Gleichzeitig dankte der Landeshauptmann der bisherigen Bezirksparteiobfrau: "Gabi Lackner-Strauss war eine Bezirksparteiobfrau, wie es sich der Bezirk Freistadt nicht besser hätte wünschen können. Was sie anpackte, war keine Eintagsfliege, sondern sie hat sich mit Ausdauer und Engagement für ihre Ziele eingesetzt. Das hat sie etwa bei der S10-Schnellstraße bewiesen. Vor allem aber hat sie mit ihrer persönlichen und ausgleichenden Art viel zu dem guten politischen Klima in Oberösterreich beigetragen", sagte Stelzer. Als erste Amtshandlung konnte der neue Obmann Josef Naderer Gabriele Lackner-Strauss mit dem Votum aller Delegierten zur Ehrenbezirksparteiobfrau ernennen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.