Johannesweg lädt zum Pilgern auf nur 800 Metern

Das Pilgern liegt voll im Trend. Sei es das gemächliche Gehen oder seien es die Pilgerbotschaften entlang der Wege, die Menschen finden dabei immer mehr zu sich selbst. Freilich gibt es auch jene, denen mehrtägiges Pilgern zu beschwerlich ist. Darum erfand, wie berichtet, Johannes Neuhofer das "Pilgern in einer Stunde".

800 Meter statt 80 Kilometer

Der Mediziner hat mit seinem "Johannesweg zu Maria Laab" einen Pilgerweg für alle erfunden – ganz nach dem Vorbild "seines" großen Johannesweges in der Region Mühlviertler Alm. "Der 80 Kilometer lange Rundwanderweg vermittelt Weisheiten zu Themen wie Geduld, Humor, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft – und das seit neun Jahren", sagt Initiator Johannes Neuhofer.

Weil der beliebte Weg den Pilgern eine sehr gute Kondition abverlangt, hat der OÖNachrichten-Doktor und Dermatologe jetzt eine entspannendere Form des Pilgerns erfunden. Am Sonntag – anlässlich des Feiertages Mariä Himmelfahrt – wurde der "Johannesweg zu Maria Laab" in Naarn im Machland eröffnet.

Positive Themen

"Nicht alle können 80 Kilometer wandern. Genau diese Menschen sind die Zielgruppe des neuen, 800 Meter langen Weges", sagt Johannes Neuhofer. Und so führt der sanfte Pilgerweg durch einen kleinen, flachen Wald und ist weitgehend barrierefrei begehbar. Was der kurze mit dem langen Weg gemeinsam hat: Natürlich gibt es auch hier jene zwölf Stationen, die mit Impulsen und Weisheiten zum Denken und Umdenken anregen. Geduld, Humor, Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft seien auch hier, am ,neuen‘ Johannesweg, nur einige der positiven Themen, die auf schlichten Holzsäulen thematisiert und angestoßen werden.

Neuhofer merkt, dass gerade in einer Zeit, die von Unsicherheiten geprägt ist, die Menschen in der Natur zur Besinnung kommen. Außerdem komme ein Spaziergang durch den Wald auch der Gesundheit zugute. Pilgern, so sagte der Arzt einmal in einem OÖN-Gespräch, müsse eigentlich jeder Arzt seinen Patienten verschreiben. Denn dass ein Spaziergang guttue, merken die meisten Menschen von ganz allein, wenn sie durch den Wald gehen, die gute Luft einatmen und ganz automatisch zur Ruhe kommen. "Diese Wirkung kann man auch messen: Der Blutdruck sinkt. Die Pulsfrequenzen werden geringer und der Stresshormon-Pegel sinkt", sagt der Mediziner.