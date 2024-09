Johannes Großruck ist Vizebürgermeister von Aigen-Schlägl

Der Gemeinderat hat Johannes Großruck zum neuen Vizebürgermeister von Aigen-Schlägl gewählt. Damit folgt der Glasfaser-Projektleiter dem langjährigen ÖVP-Obmann und Vizebürgermeister Herbert Kern nach, der nach mehr als 25 Jahren in der Gemeindepolitik seine Funktionen aus gesundheitlichen Gründen und auch altersbedingt zurückgelegt hat.

Kern war als Bürgermeister von Aigen im Mühlkreis auch maßgeblich an der Gemeindefusion beteiligt. "Ich bin überzeugt, dass wir mit Johannes Großruck einen engagierten Nachfolger für Herbert Kern gefunden haben, und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit für Aigen-Schlägl", sagt Bürgermeisterin Elisabeth Höfler. Mit dem 41-jährigen Johannes Großruck tritt ein erfahrener Regionalentwickler das Amt an, der in den letzten Jahren bereits in der Energiegenossenschaft Donau-Böhmerwald zahlreiche kommunale Projekte für die Region umgesetzt hat. Davor war Großruck unter anderem als politischer Referent der ÖVP-Bundespartei tätig. "Aigen-Schlägl soll auch zukünftig ein lebenswertes regionales Zentrum bleiben. Und wenn ich etwas zur positiven Entwicklung meiner Heimatgemeinde beitragen kann, dann tue ich das gerne", sagt Großruck über seine Motivation.

