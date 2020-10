Johann Gattringer folgt Elisabeth Rechberger als Bürgermeister nach

Johann Gattringer wurde in einer Sonder-Gemeinderatssitzung einstimmig zum neuen Bürgermeister von St. Veit im Mühlkreis gewählt. Die Wahl war aufgrund des Rücktritts von Elisabeth Rechberger nach 13 Jahren im Amt notwendig. "Ich möchte mich bei allen Gemeinderatsmitgliedern der ÖVP und FPÖ für den Vertrauensvorschuss bedanken. Für mich standen bereits als Vizebürgermeister immer das Gemeinsame und der Dialog mit allen im Vordergrund. Das wird auch künftig so sein. Nur gemeinsam können wir das Beste für unser St. Veit erreichen", sagte Gattringer in seiner Antrittsrede. Die Sondersitzung nutzten die Gemeinderäte auch, um die scheidende Bürgermeisterin Elisabeth Rechberger zu würdigen. "Ich bedanke mich bei meiner Vorgängerin Elisabeth Rechberger für ihren Einsatz. In ihrer Amtszeit hat sie viel für die Gemeinde geleistet, Projekte auf Schiene gebracht und hatte immer für die Anliegen der Bevölkerung ein offenes Ohr", zählt Gattringer auf. So wurde unter anderem der Kindergarten saniert, die Naturbadeteichanlage neu gestaltet sowie betreute Wohneinheiten errichtet. Aufgrund der Neuwahl wurden auch das Amt des Vizebürgermeisters und ein Gemeindevorstand neu gewählt. Ebenfalls einstimmig wurde Stefan Neißl zum Vizebürgermeister und Bettina Schütz als Mitglied des Gemeindevorstandes gewählt.

