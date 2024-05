Jodler-Landler-Anton Bruckner mit Orgelvirtuosen Hollerwöger

Die internationale Orgelkonzert- und Kultur-Reihe "Jodler-Landler-Anton Bruckner" mit dem Wiener Orgelvirtuosen Rainer König-Hollerwöger wird morgen Donnerstag um 19 Uhr in der Pfarrkirche Haslach eröffnet. Ursprünglich hervorgegangen ist die Veranstaltung aus der Orgelkonzertreihe "Orgelspontan", die schon 2005 ihren Anfang nahm. Inspiriert wird diese von dem bedeutsamsten Orgelimprovisator des 19. Jahrhunderts, Anton Bruckner. Seine sinfonischen Sphären fließen ein in den vom Wiener Orgel- und Klaviervirtuosen sehr geschätzten Raum der Kirche St. Nikolaus in Haslach und dessen spannende Orgel.

Im Jahr 2024 sind Bad Ischl, Gmunden und die gesamten Regionen des Salzkammerguts Kulturhauptstadt Europas. Als letzter Kompositions- und Kontrapunktschüler des bedeutsamen Bad Ischler Komponisten Joseph Ramsauer (1905–1976) wird Rainer König-Hollerwöger vom Jodler des Salzkammerguts ausgehend Sphären des Himmels und der Erde verwandelnd und orchestral auf der Orgel zum Ertönen bringen. Wie ihm einmal eine erfahrene Jodlerin gesagt hatte, sei eigentlich der Jodler ursprünglich ein "Gebet".

Sphären durchschreiten

Als viele Jahre Holocaust-Überlebende Begleitender und den Antisemitismus und Naziterror Erforschender liegt Rainer König-Hollerwöger die hebräische-jüdische Kultur, Religion und Musik sehr am Herzen. So versucht er das auch in diesem Orgelkonzert musikalisch-menschlich zu verbinden. Hier bringt er in einer großen Doppelfuge diese in elementaren und poesievollen Tonwelten zum musikalischen Ausdruck. Von den hebräischen Psalmen bis hin zum "Christ ist erstanden" durchschreitet der in Gmunden geborene Wiener Künstler jene Sphären. Einen abschließenden Einblick ermöglicht der Wiener in sein soeben in sprachlicher, malerischer und kompositorischer Weise entstandenes Buch "Goldi & Goldinchen" – ein Märchen für Kinder und Erwachsene, die in sich ihr Kind fühlen. Veranstaltet wird das Konzert von der Gemeinde Haslach, dem Haslacher Kulturverein KulturSpontan mit Unterstützung der Pfarre Haslach und dem IPS Wien.

