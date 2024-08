Jodeln lernen in Auberg

Ein Jodelworkshop findet am 31. August von 9 bis 16 Uhr am Unterkagererhof in Auberg statt. Dietlinde Härtel "deeLinde" und Vinzenz Härtel zeigen, wie es geht.

"In diesem Workshop lernt man die Grundlagen des Jodelns kennen. Es wird gejodelt, gejuchzt und gejauchzt. Alles auch mehrstimmig und ohne Noten", verraten die Kursleiter aus der Steiermark. "Wir möchten die Teilnehmer mit dem Jodeln infizieren und ihnen Lust auf mehrstimmige Klänge machen."

Der Jodelkurs ist sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Jodlerinnen und Jodler vorgesehen. Jeder kann dabei seine Stimme als Instrument entdecken. Gejodelt, gejuchzt und gejauchzt wird auch in der Obstwiese und am Hollerberg.

Beim Wiesensitzen, -tanzen und -liegen am Sonntag, 1. September, wird dann von 13 bis 18 Uhr in der Wiese am Unterkagererhof gejodelt, wozu auch frühere Jodelkursteilnehmer eingeladen sind, ebenso Interessenten.

