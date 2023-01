Job Week: Arbeitnehmer trifft auf Arbeitgeber

Die OÖ Job Week, in der in allen Bezirken Arbeitgeberbetriebe ihre Türe öffnen, findet von 20. bis 25. März 2023 statt. Ziel dieser einzigartigen Initiative der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist es, Arbeitgeber und Arbeits- sowie Ausbildungssuchende dort zusammenzubringen, wo es wichtig ist – am zukünftigen Arbeits- oder Ausbildungsplatz. "Dabei kann sich jeder Betrieb, ob klein oder groß, als attraktiver Arbeitgeber präsentieren", sagt Franz Tauber, Leiter der WK Urfahr-Umgebung. Im Frühling 2022 feierte die Job Week Premiere. Mehr als 6000 interessierte Arbeit- und Lehrstellensuchende statteten den insgesamt mehr als 1700 vielseitigen Angeboten einen Besuch ab. Aus den Umfrageergebnissen ist ablesbar, dass eine Reihe von Arbeitsstellen besetzt wurden. "Die Erfahrung hat gezeigt, dass individuelle Veranstaltungen gut besucht worden sind und Qualität vor Quantität punktet", sagt WKUU-Obfrau Sabine Lindorfer. Damit die Initiative wieder ein voller Erfolg wird, fließen zahlreiche Erkenntnisse und Erfahrungen der ersten OÖ Job Week in die nächste Ausgabe ein. So sind verstärkt Kooperationen mit Schulen und Bildungsmessen geplant. Zudem werden kleinere Unternehmen noch mehr unterstützt und Gruppenevents ermöglicht. Dabei können mehrere Betriebe zu einem gemeinsamen Event einladen. Der Kreativität der Unternehmen sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass die Veranstaltungen zu den Unternehmen passen.

Jetzt schon anmelden

Seit Jahresbeginn können sich interessierte Besucher auf der Website jobweek.at über sämtliche Angebote, die geplant sind, informieren und auch gleich direkt anmelden.

