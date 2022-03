Job in der Region bringt Freizeit statt Stauzeit

Der Bezirk Urfahr-Umgebung zählt zu den wirtschaftlich besonders aufstrebenden Regionen Oberösterreichs. "Wir spüren das in der kontinuierlichen Steigerung der Selbständigenzahlen"; sagt WK-Leiter Franz Tauber: "Die Region Urfahr-Umgebung hat mittlerweile 5461 aktive Wirtschaftskammer-Mitglieder. Mit 4089 Selbständigen entfällt allerdings der Großteil auf Ein-Personen-Unternehmen, also unternehmerische ‚Einzelkämpfer‘".

Fast keine Arbeitslosigkeit

Auch bei den Arbeitsplätzen gibt es eine positive Entwicklung. In den vergangenen zehn Jahren ist die Anzahl der unselbständig Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft um 43 Prozent auf fast 13.000 Personen gestiegen, die in 1249 Arbeitgeberbetrieben tätig sind. Diese an sich erfreuliche Entwicklung habe allerdings auch Schattenseiten: Die erforderlichen Mitarbeiter zu bekommen, wird für die Unternehmen zunehmend schwieriger. Die massive "Sogwirkung" des Zentralraums spüre man in Urfahr-Umgebung natürlich enorm. Mit 78 Prozent hat der Bezirk die höchste Auspendlerquote, was sich auch deutlich spürbar auf den Arbeitsmarkt im Bezirk Urfahr-Umgebung niederschlägt. "Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht händeringend nach Fachkräften sucht", berichtet AMS-Leiterin Elisabeth Wolfsegger. Mit 2,7 Prozent habe man aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote im Bundesland, was zwar einerseits erfreulich sei, aber für die Unternehmer eine große Herausforderung bedeute.

Pendler zurückholen

Wie schon das Motto "Freizeit statt Stauzeit" verdeutlicht, lassen die zahlreichen Pendler aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit ihrer Fahrt zum Arbeitsplatz und retour tagtäglich wertvolle Stunden im wahrsten Sinne des Wortes "auf der Straße liegen". Im Durchschnitt sind es bereits jetzt ein bis eineinhalb Stunden pro Tag, und mit den diversen Baustellen im Linzer Raum (Tunnelbau A26, Sanierungsarbeiten auf der Voest-Brücke/A7 usw.) erhöht sich die Anzahl der in Stau-Stunden noch weiter. Dabei seien eingesparte Kilometer auch ein Beitrag zum Klimaschutz und schonen in Zeiten explodierender Spritpreise die Geldtasche. Angesichts der aktuell eskalierenden Treibstoffpreise gewinnt der Kostenfaktor noch zunehmend an Bedeutung. Ein Aspekt, der speziell bei oftmals teilzeitbeschäftigten Frauen neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als klares Argument für einen Arbeitsplatz "vor der Haustür" spricht.

Jammern allein ist zu wenig

Einig sind sich Wolfsegger und Tauber, dass es zu wenig ist, den Fachkräftemangel zu beklagen und nichts dagegen zu unternehmen: "Jammern allein ist zu wenig. Man muss sich schon auch was überlegen."

Deshalb wird es für die Unternehmen zunehmend wichtiger, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Gelegenheit dazu haben sie bei der oberösterreichweiten "Job Week" vom 28. März bis 2. April. Im Bezirk Urfahr-Umgebung werden 40 Unternehmen diese Chance nutzen. Auch dort will man unter dem Motto "Freizeit statt Stauzeit" ganz gezielt die zahlreichen Pendler ansprechen.