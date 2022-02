„Jetzt glaube ich wieder an das Gute im Menschen“

Der Schrecken war groß: Bei einem Spaziergang entlang des neuen Planetenwegs am Donaukai hat Franz Schmalwieser seine Herrenhandtasche mit 850 Euro und sämtlichen Ausweisen vergessen. „Beim Saturn legte ich meine Tasche, die ich eigentlich sonst nie dabei habe, auf den Mistkübel und war dann so begeistert beim Fotografieren, dass ich sie vollkommen vergessen habe.“ Erst zuhause in Neustadtl (NÖ) angekommen bemerkte Schmalwieser den Verlust, kehrte sofort um und suchte den gesamten Weg ab. Allerdings ohne Erfolg. „Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich mein Geld und die Ausweise jemals wiedersehe“, war sich Schmalwieser sicher, dass jemand seine Tasche einkassiert hatte.

Doch kurze Zeit später klingelte das Telefon und der Greiner Bauhofleiter Johann Raffezeder meldete sich. Beim Spazierengehen mit seinem Hund hatte er die Tasche entdeckt - und hielt sie zuerst für Abfall. Erst bei näherer Betrachtung offenbarte sich der Inhalt. Da auch die Kontaktdaten in der Tasche waren, rief er ohne zu zögern Franz Schmalwieser an und löste damit große Erleichterung aus. „Für mich war es selbstverständlich, die Tasche samt Inhalt zurückzugeben. Sollte ich einmal etwas verlieren, hoffe ich, dass der Finder das genauso macht,“ betont der Gemeindemitarbeiter.

Damit gab er Franz Schmalwieser den Glauben an das Gute im Menschen wieder zurück: „Die Stadtgemeinde Grein kann stolz sein, so einen ehrlichen Mitarbeiter zu haben.“ Da der ehrliche Finder keine Belohnung annehmen wollte, wandte sich Franz Schmalwieser an den Greiner Bürgermeister Rainer Barth. Dieser arrangierte einen „Termin“ am Stadtamt, bei dem sich Franz Schmalwieser schließlich persönlich mit einem Geschenkkorb beim Finder bedankte.