Jerzö bleibt weiter Kammerpräsident

"Ich freue mich über die Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit und den klaren Auftrag, die Berufsstandvertretung in Oberösterreich kontinuierlich weiterzuführen", meinte Jerzö nach der Wiederwahl. Er will in den nächsten Jahren besonderes Augenmerk auf eine fokussierte Interessensvertretung, die erfolgreiche Fortführung der Aufgaben im Rahmen des Tiergesundheitsdienstes und die Verbesserungen des Tierschutzes legen.