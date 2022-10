Johannes Matzinger ist seit seiner Kindheit fest in der Gemeinde im Süden des Bezirks Freistadt verwurzelt. Vor einem Jahr wurde er im zweiten Wahlgang zum Bürgermeister der knapp 2200-Einwohner-Gemeinde gewählt. Woran erinnern Sie sich als Erstes, wenn Sie an Ihr erstes Bürgermeisterjahr denken? Da fällt mir gleich das Hagelunwetter ein, das uns Ende Juni heimgesucht hat. Ich war noch in derselben Nacht mit den Feuerwehren draußen, um die schlimmsten Schäden zu besichtigen. Da waren leider