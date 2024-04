"Jausenglück": Arcus-Mitarbeiter servieren im Gymnasium das Essen

ROHRBACH-BERg. Eine warme Mahlzeit bietet seit kurzem das Arcus Sozialnetzwerk im Gymnasium in Rohrbach an. Das Besondere dabei ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen das Mittagessen, das in den Arcus-Küchen gekocht wird, vor Ort an die Schüler und Lehrkräfte verteilen. Sie kümmern sich gemeinsam mit dem Betreuungspersonal um die Abwicklung und Koordination. Diese Art der Beschäftigung in der Schule gefällt den betreuten Menschen sehr: "Mir gefällt es, weil ich so viele Schüler und Lehrer treffe. Außerdem freut mich das Einsammeln der Essensmarkerl", schwärmt Theresia Weberschläger über ihren integrativen Einsatz in der Schule. Aber auch für die Schüler und deren Eltern sowie für das Schulpersonal ist diese Zusammenarbeit ein Gewinn. Sie sind froh, dass es einmal pro Woche eine warme und gesunde Mahlzeit gibt. Und der soziale und integrative Aspekt verleiht dem "Jausenglück" noch einen zusätzlichen Mehrwert. "Jede Woche gibt es ein anderes Gericht und es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zusätzlich wird das Essen zu einem sehr leistbaren Preis angeboten und schmeckt immer sehr gut. Warmes Essen in der Mittagspause ist etwas, dass wir Schüler uns schon länger gewünscht haben. Das Projekt nutzen viele von uns sehr gerne", erklärt Lara, Schülerin am BG/BRG Rohrbach.

"Das Essensangebot "Jausenglück" ist eine große Bereicherung für das Leben an unserer Schule. Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl und der Qualität der Speisen. Alle Beteiligten von Arcus sind äußerst bemüht", zeigt sich auch Direktor Nikolaus Stelzer begeistert. Das Jausenglück ist also ein integratives Projekt, von dem viele profitieren. Infos zu diesem integrativen Projekt oder zu den weiteren Möglichkeiten der Integrativen Beschäftigungen erhält man bei Arcus-mitarbeiterin Magdalena Eidenberger unter 07283 /85 31 - 137, magdalena.eidenberger@arcus-sozial.at oder auf www.arcus-sozial.at.

