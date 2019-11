Bestens gerüstet geht der Mühlviertler Biathlet Jakob Ruckendorfer in die in wenigen Tagen beginnende neue Saison: Unterstützt von heimischen Sponsoren und nach einer erstklassigen Vorbereitung hat der Bad Leonfeldner nationale und internationale Spitzenplätze im Visier. Ruckendorfer startet dabei heuer erstmals in der Juniorenklasse, die großteils auf den Strecken der Erwachsenen unterwegs ist. "Damit ist ein direkter Vergleich möglich", freut er sich auf die neue Herausforderung.