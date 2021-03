Jahrgänge fehlen

Wir holen ja nicht die Jugendlichen in die Feuerwehr, damit sie wieder vor einem Bildschirm sitzen", sagte Max Kastner, einer der erfahrensten Jugendbetreuer des Landes vor dem Hintergrund von Online-Jugendstunden. Die Burschen und Mädchen wollen wieder ins Training kommen. Man will an die Spitzenleistungen der vergangenen Jahre anknüpfen. Dieses Ansinnen verbinden die Jugendgruppen mit den Aktivgruppen. Denn auch die Landessieger und Weltmeister der vergangenen Jahre wissen, dass das Zeitfenster für eine vernünftige Bewerbsvorbereitung immer kleiner wird. Gerade aber bei der Jugend droht ein Verlust von ganzen Jahrgängen. Die 2020er-Saison sei gerade noch verschmerzbar, sagt Kastner. Wenn es aber heuer auch nichts gibt, sei ein gewisses Loch in der Alters-Statistik nicht zu verhindern. Das gilt übrigens nicht nur für Feuerwehren, sondern in gleichem Maße für Musikvereine, Pfadfinder, Judovereine oder Fußballclubs. Deshalb hofft man, dass die angekündigte Öffnung im Nachwuchssport auch in anderen Bereichen beispielgebend sein wird. Man ist natürlich bereit, gewisse Auflagen einzuhalten – eine Perspektive vorausgesetzt.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.