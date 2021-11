Jännerrallye wird auf Ende Februar verschoben

Auf die alarmierenden Corona-Zahlen reagieren nun auch die Veranstalter der für 6. bis 8. Jänner geplanten Jännerrallye 2022. Sie wird auf Ende Februar verschoben. Der Vorstand des Rallyeclubs Mühlviertel hat sich bereits auf einen personellen Mehraufwand für die notwendigen Kontrollen von zusätzlichen knapp 120 Personen eingestellt. Damit soll auch Ende Februar die Sicherheit der Zuseher garantiert werden. Insgesamt sehe man sich für den späteren Termin gut aufgestellt, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. Die 36. Auflage der „LKW Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger“, wie die Veranstaltung offiziell heißt, wird in 17 Sonderprüfungen durch 12 Gemeinden im Bezirk Freistadt führen. Der Zeitplan bleibt bis auf das Datum unverändert.