Jännerrallye als große Bühne oberösterreichischer Fahrer

Die Jännerrallye in Freistadt ist nicht nur ein internationales Motorsportfest allererster Güte, vor allem ist sie auch ein Stelldichein der heimischen Piloten. Von den 81 Teams, die für den Saisonauftakt zur österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft am Freitag in Freistadt genannt haben, sitzen 43 Piloten mit oberösterreichischer Herkunft hinter dem Lenkrad.

Motorsport-Feuerwerk

Der Countdown läuft: In der Region Freistadt wartet alles auf den Startschuss zur 37. Jännerrallye am Freitag, 5. Jänner. Worauf man im Mühlviertel besonders stolz ist: Nirgendwo in Österreich ist das Feld der Lokalmatadore so groß wie bei dem Traditionsrennen zum Jahresauftakt. Von den 43 Piloten aus Oberösterreich sind 37 im Rennen um die Staatsmeisterschaft oder den Österreichischen Rallye-Cup im Einsatz. Sechs regionale Akteure nehmen am Kristof Klausner Memorial teil, das zu Ehren des 2021 verunglückten Mühlviertler Drift-Kaisers ohne Zeitnahme gefahren wird. Beste Stimmung in den Fanzonen ist also durchaus garantiert.

Zum Auftakt der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft dürfen sich die Fans in Freistadt auch auf ein erneutes Feuerwerk des Motorsports freuen. Nach finalem Stand werden sich nämlich in der PS-stärksten Kategorie der ORM 18 Teams mit Rally2-Boliden um den Sieg bei der Jännerrallye matchen. Im Vordergrund steht dabei die Jagd auf den regierenden Meister Simon Wagner. Der Oberösterreicher hat letzte Saison eine hochdramatische Meisterschaft im allerletzten Lauf gewonnen und damit nach seinen Championaten 2021 und 2022 erfolgreich das Triple geholt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.