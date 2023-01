Jäger im Bezirk Freistadt sind offen für Technik und stolz auf ihre Tradition

In der "Messehalle 2" wurde am Samstag Bilanz über das abgelaufene Jagdjahr im Bezirk Freistadt gezogen.

Anhaltend starker Siedlungsdruck und Naturnutzung des Menschen – beschleunigt durch die Pandemie – sowie die Folgen des Klimawandels hinterlassen in den Jagdrevieren Spuren. Wie darauf zu reagieren ist, war am Samstagnachmittag eine der zentralen Fragen beim Bezirksjägertag in der Freistädter Messehalle. Es war der erste von insgesamt 15 Bezirksjägertagen in diesem Jahr in Oberösterreich.