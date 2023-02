Jäger, Grundbesitzer, Behörde: Die Jagd als verbindendes Naturerlebnis

"Jagd verbindet" war der Titel des heurigen Bezirksjägertages von Urfahr-Umgebung, zu dem 500 Jägerinnen und Jäger in den Buchensaal in Puchenau kamen. Gemeint war das gute Miteinander von Jägerschaft, Grundbesitzern und Behörde, welche Bezirksjägermeister Sepp Rathgeb zum Jahresthema ausgerufen hatte.

Ehrenbezirksjägermeister Franz Burner, Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Claudia Handlbauer, welche selbst passionierte Jägerin ist, Jagdkursteilnehmer Christian Lehner und Jägerin Kathrin Gossenreiter sprachen in einer Interviewrunde über die generationenverbindenden Werte der Jagd und was sie besonders am Waidwerk begeistert. Gossenreiter ist seit acht Jahren Jägerin: "Man kann nicht alles aus Büchern lernen. Als junge Jägerin profitiert man vom Rat älterer Jägerinnen und Jäger, die man immer um Hilfe bitten kann. Auch die Natur lehrt einen viel", sagt sie. Die Schenkenfeldnerin bricht aber auch eine Lanze für das Wildbret als wertvolles, regionales Nahrungsmittel.

Vor allem das Naturerlebnis lobte Christian Lehner, Jagdkursteilnehmer aus Engerwitzdorf: "Eigentlich bin ich in die Jagd hineingewachsen. Ich genieße es, rauszugehen, und freue mich über einen guten Anblick." Claudia Handlbauer ist nicht nur Jägerin, sondern als Bezirkshauptmann-Stellvertreterin auch jagdbehördlich tätig, sie kennt das Waidwerk von beiden Seiten: "Es ist oberstes Gebot, als Behörde objektiv zu sein. Deshalb gehe ich auch nur in Vorarlberg jagen. Diese Trennung ist mir persönlich sehr wichtig", sagte sie.

Als begeisterte Jägerin war natürlich auch Staatssekretärin Claudia Plakolm am heimischen Bezirksjägertag zu Gast: "Ich gehe gerne mit meinem Vater ins Revier. Leider fehlt aktuell oft die Zeit dazu."

Werte vermitteln

Ehren-Bezirksjägermeister Franz Burner freute sich als langjähriger Ausbilder über den Zuwachs von 60 Jungjägern. Im Jagdkurs gehe es auch um die Vermittlung von Werten: "Jagen ist mehr als nur schießen und töten. Man sieht als Jäger die Natur mit anderen Augen", sagt er. Es gehe immer auch um die "Achtung vor dem Geschöpf".

Kontakt mit Nichtjägern

Am Ende gehöre es aber auch zum Waidwerk, ein Tier zu töten. Immer öfter sei es allerdings nötig, der nichtjagenden Bevölkerung zu erklären, warum das so ist. "Wir beginnen deshalb schon in der Schule und suchen den Kontakt bereits mit den Kindern. Wir nehmen sie mit ins Revier oder sie helfen mit, Kitze zu retten", erklärt Jägermeister Sepp Rathgeb.

Weil Jäger eben auch Tiere erlegen, gehört zu einem Jägertag auch die Streckenlegung des abgelaufenen Jahres: Mit insgesamt 5356 erlegten Rehen wurde der behördlich vorgegebene Abschussplan zu 100 Prozent erfüllt. Der Abschussplan wird in jedem der 48 Jagdreviere jährlich anhand der Verbiss-Situation bei Jungpflanzen gemeinsam zwischen Jägern, Grundeigentümern, Forstdienst und Jagdbehörde festgelegt.

13 Stück Rotwild, 315 Wildschweine und ein Muffelwild wurden erlegt. Mit 1419 Stück (Hase, Fasan, Schnepfe, Wildente, Wildtaube) wurde im letzten Jahr wieder mehr Niederwild als Raubwild (Fuchs, Marder, Iltis, Dachs, Hermelin und Fischotter) erlegt. Die lange Raubwildstrecke mit rund 1323 Stück zeige, wie anpassungsfähig diese Wildarten in unserer Kulturlandschaft seien und wie hoch dadurch der Druck auf seltene und sensible Arten steige.

Geehrte Jäger

Verdiente Auszeichnungen und Ehrungen rundeten den Bezirksjägertag ab. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurde Johann Venzl geehrt. 60-jähriges Jubiläum feierten Adolf Bachl und Rupert Weidinger. Mit dem Goldenen Bruch für 50 Jahre Mitgliedschaft im Landesjagdverband wurden Werner Fürstelberger, Michael Kappl, Franz Leitner, Franz Reisinger, Franz Panholzer, Franz Stummer, Anton Penkner, Franz Druckenthaner und Rudolf Horner geehrt.

Mit der Raubwildnadel wurden Karl Füreder, Reinhard Stumptner, Lukas Mösinger und Anton Nimmervoll ausgezeichnet.

Mit dem Jagdhornbläserabzeichen für jahrzehntelange Treue wurden Walter Landl, Josef Landl, Klemens Landl, Ignaz Landl, Michael Landl, Bernhard Landl, Johann Landl, Reinhard Danner, Viktor Kefer und Peter Schmidt ausgezeichnet.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel