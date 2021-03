Jäger des guten, regionalen Geschmacks

Lisa und Bernhard Traxler aus Kirchbach in Peilstein lieben regionale Lebensmittel. Deshalb kennen sie auch viele Produzenten im Oberen Mühlviertel und darüber hinaus. Aus ihrer Leidenschaft für die Spezialitäten aus dem Bezirk Rohrbach haben sie das Konzept für „Schinken, Wolf und Hühnergeschrei“ entwickelt. Für den ausgefallenen Namen stehen drei Ortschaften aus dem Bezirk Rohrbach Pate.

Regionale Lebensmittel

„Die Idee dahinter ist, dass man nicht selber von Hof zu Hof fahren muss, um die regionalen Köstlichkeiten zu bekommen. Wir stellen monatlich eine neue Box mit aufeinander abgestimmten, saisonalen Lebensmitteln zusammen und bringen diese bis vor die Haustür“, erklärt Lisa Traxler. Schon am 2. April wird die erste Box ausgeliefert, kurz vor Ostern und somit perfekt für ein Festmahl nach der langen Fastenzeit. In jeder „Schinken, Wolf und Hühnergeschrei“-Box werden Produkte des täglichen Bedarfs mit ausgefallenen gemischt. Außerdem ist ein erprobtes Rezept zum Nachkochen dabei. Mitgeliefert wird eine Broschüre, in der die Produzenten vorgestellt werden.

Ein Box voll mit Regionalem Bild: SWH

An die 25 Produzenten, zum Großteil biozertifiziert, liefern für die Spezialitäten-Box. Dementsprechend breit ist auch das Angebot, das von Milchprodukten, Fleisch fürs Grillen, Käse bis zu Marmelade, Sirup oder Nudeln reicht. Einzigartig im Versandsystem sei, dass auch kühlpflichtige Produkte mitverpackt werden können. „Wir sichern die Kühlkette mit wiederverwendbaren Kühlakkus und recycelbaren Isoliertaschen, die über die Altstoffsammelzentren zurückgegeben werden können.“ Ausgeliefert wird jeden ersten Freitag im Monat entweder direkt von den Traxlers, oder die Box kommt per Post. Eine Zustellung ist in ganz Österreich möglich.

Die Box gibt es in drei Varianten: Klassik für zwei Personen, Familie für vier Personen oder eine Zusammenstellung vegetarischer Genussprodukte.

Informationen im Onlineshop auf www.huehnergeschrei.at