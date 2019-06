Jäger bekommen Unterstützung aus der Luft: Drohnen für die Kitzsuche

Bevor die Bauern das Mähwerk anspannen, müssen die Wiesen gründlich durchsucht werden, um Rehkitze vor dem Mähtod zu retten. Diese Arbeit ist zeit- und personalintensiv. Erleichterung sollen nun spezielle mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohnen bringen. In manchen Revieren des Bezirks Rohrbach testet man die neue Technik bereits. In Oepping etwa sollen heuer noch zwei Drohnen angeschafft werden. Erste Probeflüge sind vielversprechend, trotz kleiner Hürden: "Wir sind mit den Ergebnissen der ersten Befliegungen noch nicht ganz zufrieden und hoffen auf die nächsten Technik- und Software-Updates", sagt Oeppings Jagdleiter Erich Pfoser. Noch können die Drohnen nämlich erwärmte Maulwurfshügel oder Steine nicht von einem Kitz unterscheiden. "Wir haben uns eine Drohne aus Niederösterreich vorführen lassen. Diese ist nur in den frühen Morgenstunden bei kühleren Temperaturen einsatzfähig. Neuere Wärmebildkameras sollen da besser sein", sagt Pfoser. Dennoch ist er zuversichtlich, dass bis zum Herbst die neue Technik auf dem Markt ist.

Alleine auf Kitzsuche

Der große Vorteil von Drohnen ist, dass man alleine in kurzer Zeit große Flächen absuchen kann: "Man schafft zirka fünf bis sechs Hektar pro Stunde. Das ist natürlich eine große Zeitersparnis", sagt der Jagdleiter. Flugtechnisch sind die Drohnen bereits ausgereift, starten und landen selbst und suchen ein vorgegebenes Areal selbstständig ab.

Auch Rohrbachs Bezirksjägermeister Martin Eisschiel hält die Drohne für ein zukunftsfähiges Mittel in der Kitzsuche: "Einige Reviere sind in der Testphase. Dass die Technik funktioniert, wissen wir von den Bayern", sagt er. Allheilmittel sei die Drohne freilich nicht: "Das Absuchen der Flächen wird die Befliegung mit Drohnen nicht ganz ersetzen können."

Nachteil ist der hohe Preis

Nachteile sieht Eisschiel vor allem in den Anschaffungskosten. So sei eine funktionstüchtige Drohne mit etwa 10.000 Euro in Anschlag zu bringen. Dazu kommt, dass man pro Revier vermutlich mehr als ein Gerät brauchen wird. Sammelbestellungen könnten zwar den Preis ein wenig drücken, die Kosten bleiben dennoch hoch. Die Vorteile sieht der Bezirksjägermeister jedenfalls in der Zeit- und Personalersparnis: "Wenn man eine Wiese zu Fuß absucht, braucht man pro Hektar eine gute Stunde. Da ist die Drohne effizienter."

Keiner will tote Kitze

Die Suche nach Kitzen vor dem Mähen liege im Interesse von Jägern und Bauern: "Keiner will tote Kitze. Die Jäger sowieso nicht, und auch die Landwirte haben großes Interesse daran, dass keine toten Tiere in die Silage gelangen. "Es kann schon sein, dass durch Keime Kühe sogar verenden", sagt Eisschiel, der übrigens auch selbst eine Landwirtschaft betreibt.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at