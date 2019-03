IVV-Wandertag für Groß und Klein

FREISTADT. Am Wochenende findet in Freistadt der diesjährige Wandertag der Mitgliedsverbände des Internationalen Volkssportverbands (IVV) statt. Start und Ziel ist am Samstag und Sonntag jeweils von 7 bis 12 Uhr in der Messehalle.

Für öffentlich anreisende Wanderer haben die Freistädter Wanderfreunde ein Shuttleservice vom Bahnhof zum Messegelände eingerichtet.

Den Teilnehmern stehen drei verschiedene Wanderstrecken in der Länge von drei, zehn und 20 Kilometern rund um die Bezirkshauptstadt zur Auswahl, die allesamt auch mit dem Kinderwagen begehbar sind. Für die Verpflegung der Wanderer ist in der Messehalle vorgesorgt. Dort findet am Sonntagvormittag auch ein Frühschoppen statt, den "Willi aus Grünbach" musikalisch gestaltet. Die Gäste der traditionell nicht nur bei den teilnehmenden Wanderern beliebten Veranstaltung erwarten Schnitzel, Hascheeknödel, Kässpatzen, Bosner, Pommes und Bratwürstel – und natürlich ausreichend Freistädter Bier. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

