IT-Experten von morgen trainierten in Hagenberg

Es brummte wie in einem Bienenstock in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Hagenberg: 53 Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren tauchten hier beim "Digi Camp" des Landes Oberösterreich mit Fachexperten in die Welt der digitalen Technik ein. Es war das erste von insgesamt drei Camps, die in diesem Sommer jeweils von Sonntag bis Freitag abgehalten werden, zwei in Hagenberg, eines in Lambach. Anhand von verschiedenen Workshops hatte jeder DigiCamper die Möglichkeit, seinen persönlichen Leidenschaften nachzugehen.

Unter Anleitung von IT-Experten konnten die Teilnehmer in sechs verschiedenen Workshops neue Technologien sowie Grundlagen zu Coding, Programmieren, 3D-Druck, aber auch Robotik erforschen und vor allem selbst gestalten. Am letzten Camp-Tag präsentierten die Kinder ihre Arbeiten dann ihren Eltern. Doch beim ersten Camp in Hagenberg war die Aufregung bereits am Vortag groß: Der Landeshauptmann machte sich persönlich ein Bild vom Camp. Thomas Stelzer nahm sich Zeit und besuchte einen Workshop nach dem anderen, besonders angetan hat es ihm der Robotics-Workshop, wo er sich von den Teilnehmern ihre digitalen Geräte erklären ließ. Kein Wunder, denn von den Kindern gefragt meinte er, Camp-Erfahrung habe er "nur" von Jungscharlagern, "aber hier hätte ich mich wohl für den Robotics-Workshop entschieden".

Vielfältige Workshops

Zeit und Geduld brauchte der Landeshauptmann dann aber auch in der Filmwerkstatt. Die Gruppe hatte bereits Fragen vorbereitet, die Stelzer vor einer Leinwand im Scheinwerferlicht stehend beantwortete. An sich kein Problem für einen Routinier, doch die Teilnehmenden waren beinhart: Ein kleiner Versprecher, Schnitt, die Klappe fiel noch einmal, der Landeshauptmann musste die Antwort wiederholen, wobei er aber sichtlich Spaß hatte.