Investitionsschub für die Berufsschule Freistadt

Mehr als 13 Millionen Euro investiert das Land Oberösterreich in den Berufsschulstandort Freistadt. Mit dieser Summe soll eine moderne und innovative Ausbildungs-Infrastruktur geschaffen werden.

"Wir haben in diesen herausfordernden Zeiten ein gemeinsames Ziel: Oberösterreich wieder stark machen. Die Investition von 13,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Berufsschule Freistadt ist zugleich eine Investition in die Fachkräfte von morgen und die Zukunft Oberösterreichs", sagt die zuständige Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) über dieses Vorhaben.

Pro Schuljahr werden mehr als 1000 Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der Berufsschule Freistadt in den Lehrberufen Betonfertiger, Dachdecker, Spengler, Maurer, Zimmerei, Schalungsbau, Straßenerhaltungsfachmann/frau, Tiefbauer und Transportbetontechnik ausgebildet. Sie sollen von der Modernisierung der Schule profitieren. Ziel der Modernisierung ist es, den Schülerinnen und Schülern bereits während der Ausbildung ein zeitgemäßes Lernumfeld zu bieten. Deshalb werden sowohl die Ausbildungshallen als auch der Turnsaal und die Zimmer des Internats erneuert.

Der Baustart der neuen Ausbildungshallen ist für 2021 geplant, die Sanierung des Turnsaals und des Internats soll im Jahr 2023 folgen. In den vergangenen fünf Jahren wurden bereits rund 6,5 Millionen Euro in Freistadt investiert, in den Neubau des Bauhofes, den heuer im Sommer fertiggestellten neuen Mischplatz sowie das neue Materiallager. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Schuldach sowie die Installation eines neuen IT-Systems im Unterrichtsbereich runden das Investitionspaket ab.

