Interspar Perg ist neues Flaggschiff der Einkaufsstadt

Auf einer Verkaufsfläche von 3200 Quadratmetern sind 50.000 Produkte erhältlich. Interspar habe in den Standort Perg 18 Millionen Euro investiert und schaffe 30 neue Arbeitsplätze, betont der Österreich-Geschäftsführer von Interspar, Johannes Holzleitner: "Speziell mit unserem riesigen Angebot an Produkten für das Leben zu Hause, von der Bratpfanne über oberösterreichisches Frischfleisch bis zur Abteilung mit Produkten aus der Region, werden wir hier unsere Kundinnen und Kunden begeistern." In einer zweiten Bauetappe wird bis Herbst ein Restaurant mit 147 Sitzplätzen und Sonnenterrasse fertiggestellt.

Geführte Marktrundgänge

Ab heute bis inklusive 27. März kann der neue Interspar täglich ab 13 Uhr bei einem gemeinsamen Rundgang mit Geschäftsleiterin Bianka Gaggl erkundet werden. Treffpunkt und Anmeldung sind bei der Interspar-Rezeption.

