Internorm baut Werk in Sarleinsbach kräftig aus

SARLEINSBACH. „Mein Großvater ist damals der Mitarbeiter wegen nach Sarleinsbach gegangen. Wir halten der Mitarbeiter wegen am Standort fest und bauen diesen weiter aus“, sagte Anette Klinger, Internorm-Miteigentümerin dritter Generation, anlässlich des Spatenstiches für eine zusätzliche Produktionshalle und eine Logistikhalle mit insgesamt 5200 m2 Nutzfläche in Sarleinsbach. Dabei entsteht eine neue Halle für ein neues Bearbeitungszentrum für Fenster, das voll automatisiert, digital unterstützt, in höchster Präzision wesentliche Fertigungsschritte ausführt. Zudem wird der Standort um eine neue Materiallogistikhalle erweitert.

1977 kaufte ihr Großvater einen Fensterhersteller in Sarleinsbach und baute diesen zum Kunststofffenster-Kompetenzzentrum um. 1979 wurde bereits eine eigene Extrusion in Betrieb genommen. 35 Mitarbeitern arbeiteten damals bei Internorm in Sarleinsbach. Heute sind es 730 – Tendenz steigend. Damit ist Internorm der größte Arbeitgeber im Bezirk Rohrbach. Auch für Mitarbeiter jenseits der Staatsgrenzen.

Dass das Werk derart wachsen würde, ahnte man beim Kauf wahrscheinlich nicht, denn topographisch ist das Bauen der hügeligen Landschaft wegen eine große Herausforderung.

Investition in Sarleinsbach

Im Konzern sind heuer Investitionen in der Höhe von 32 Millionen Euro geplant. Einen Gutteil davon steckt das Familienunternehmen dabei in das Werk in Sarleinsbach. Zwölf Millionen Euro fließen in den Neubau der beiden Hallen. Diese Investitionen werden durch die gute Auftragslage gerechtfertigt. Gerade in Krisenzeiten sei beobachtbar, dass die Menschen den Focus eher auf die eigenen vier Wände legen und dort investieren. So könnte heuer Konzernangaben zufolge die 400-Millionen-Euro-Umsatz-Marke fallen.

Konzept hat sich bewährt

In Sachen Rohstoff-Nachschub zahlt sich die langjährige Firmen-Philosophie aus: „Wir haben langjährige Partner in Europa und fertigen in Österreich. Für uns ist das selbstverständlich. Jetzt zahlen sich diese Partnerschaften auf Augenhöhe aus. Wir halten auch in der Krise zueinander“, freut sich Anette Klinger. Dennoch merke man, dass die Preise am Rohstoffmarkt deutlich anziehen.

Für die Gemeinde Sarleinsbach ist ein Werk dieser Größenordnung freilich ein Segen. Zwar wird auch an anderer Stelle kräftig investiert, Internorm spült aber dennoch viel Geld in den Gemeindesäckel. „Wir freuen uns sehr, dass sich Internorm für einen weiteren Ausbau am Standort Sarleinsbach entschieden hat“, sagt Sarleinsbachs Bürgermeister Roland Bramel. (fell)

Anette Klinger, Internorm-

Miteigentümerin