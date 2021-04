Internetbetrüger lockte Mühlviertlerin 14.000 Euro heraus

Die 59-Jährige war laut Polizei im Februar 2021 auf das Facebook-Profil eines Mannes gestoßen, der sich in den Messenger-Chats dann als „Soldat“ ausgab, der in Afghanistan stationiert sei. Es entwickelte sich über einen längeren Zeitraum eine Konversation, in der der Täter um Geld bat.

Von Mitte bis Ende März überwies die 59-Jährige mehrere Geldbeträge. Anfang April wollte sie bei ihrer Bank sogar noch einen Kredit aufnehmen, um der Internetbekanntschaft noch mehr zukommen zu lassen. Ein Bankberater machte sie auf den vermutlichen Betrug aufmerksam, sie erstattete Anzeige.

