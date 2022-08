Die besten Fleckvieh-Tiere aus ganz Österreich sind am Samstag und Sonntag in Freistadt auf der Bundesfleckviehschau zu sehen. Das Rinderkompetenzzentrum des Rinderzuchtverbandes Oberösterreich (RZO) in Freistadt ist erstmalig der Austragungsort für eine solche Veranstaltung. Diese Schau ist der fachliche Höhepunkt des gleichzeitig in Österreich stattfindenden Fleckvieh-Weltkongresses.