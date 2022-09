Internationale Rinderzüchter boten sich heiße Bieterduelle

Das RZO-Rinderkompetenzzentrum in Freistadt war am Wochenende Treffpunkt der internationalen Fleckviehszene. Mehrere Tausend Besucher vor Ort und unzählige mehr via Livestream verfolgten weltweit diese Präsentation und Prämierung herausragender Rinder. Welchen Stellenwert diese Schau unter den Züchtern einnimmt, zeigte sich auch in der Halle selbst: Eine Delegation aus der Ukraine war in Freistadt ebenso mit dabei wie Züchter aus Mexiko, Australien oder Brasilien. Insgesamt kamen Züchter aus 32 Ländern nach Freistadt, um die edelsten Fleckviehkühe Österreichs zu bestaunen.

Erster Höhepunkt des Wochenendes war das Finale im FleckScore-Weltcup, bei dem Josef Gaugl aus der Steiermark am nächsten an die Bewertungsvorgaben herankam und somit vor Johannes Krug aus Deutschland den Weltcup für sich entschied. Beim Jungzüchterbewerb sicherte sich Michaela Kitzberger aus Waldburg mit ihrem Jungrind „Glückskeks“ den Typbewerb in dieser Kategorie.

„Wolkentänzer“ um 39.000 Euro

Den krönenden Abschluss des Abends bildete die Eliteauktion, bei der fünf männliche und zwölf weibliche Tiere angeboten wurden. Als teuerstes Tier wurde der Stier „Wolkentänzer“, gezüchtet in der Steiermark, um 39.000 Euro versteigert. Ein heißes Bieterduell gab es zudem um „Stella“ von Günter Glettler aus der Steiermark, die schließlich um 26.400 Euro nach Bayern verkauft wurde. Eine von Pfarrassistentin Irmi Sternbauer durchgeführte Tiersegnung eröffnete den zweiten Präsentationstag, bei dem Kühe aus ganz Österreich im Mittelpunkt standen. 115 Fleckviehkühe wurden in 18 Gruppen präsentiert und von Preisrichter Josef Zieglgänsberger aus Bayern bewertet. Die ganz großen Sieger dieser Schau waren die Bundesländer Kärnten und Steiermark: Kärnten holte zwei Bundes-Championate, die Steiermark einen.

Als Besuchermagnet erwies sich einmal mehr der Rindfleischkirtag, den der Rinderzuchtverband Oberösterreich (RZO) gemeinsam mit der Österreichischen Rinderbörse veranstaltete und bei dem den Besuchern beste Grillspezialitäten vom Rind serviert wurden.