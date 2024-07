Internationale Auszeichnung für Mühlviertler Wein

Auf 600 Metern Seehöhe hat sich Philipp Fuchs seinen Jugendtraum eines eigenen Weinguts erfüllt. Hier bearbeitet der gelernte Diplom-Sommelier eine Rebfläche von etwa einem Hektar und produziert Weine aus besonders widerstandsfähigen Rebsorten – den sogenannten PIWI-Reben.

Um die derzeit noch wenig bekannten PIWI-Reben bekannter zu machen, findet jährlich ein internationaler Weinwettbewerb statt, der heuer in Tschechien ausgetragen wurde. Unter 200 PIWI-Weinen aus zehn Nationen konnte Philipp Fuchs mit seinem Wein "2023 Stuaschedl" aus der Blütenmuskateller-Traube mit 94 Punkten den dritten Platz erringen und platzierte sich somit im internationalen Spitzenfeld.

In seiner Kategorie war der Wein aus dem Mühlviertel sogar der beste Österreicher im gesamten Teilnehmerfeld. Entsprechend groß war die Freude des jungen Winzers über die hohe Bewertung: "Das ist ja nicht nur eine Anerkennung für die Arbeit und Leidenschaft die in diesem Wein steckt. Für mich zeigt der Preis auch, was in Oberösterreich auch in exponierten Lagen möglich ist."

