Internat wird renoviert: Altstadthotel springt als Quartiergeber ein

Mit rund 1000 Schülern jährlich ist die Berufsschule für Baugewerbe in Freistadt eine der größten Bildungseinrichtungen des Mühlviertels. Derzeit wird das Schulgebäude umfassend saniert. Auch während der Sommerferien wurde die Erneuerung von Hallen, Lehrwerkstätte, Labor, Ausstellungs-, Aufenthalts- und Prüfungsräumen vorangetrieben.

Weil im laufenden Schuljahr auch der alte Trakt des Berufsschulinternats saniert wird, musste für die von weiter anreisenden Lehrlinge eine andere Lösung gefunden werden. Gemeinsam mit der Familie Jäger wurde zeitgerecht an einer Lösung für ein "Internat auf Zeit" nahe dem Schulstandort gearbeitet. Ab heute werden pro Ausbildungsturnus 80 Schülerinnen und Schüler der unteren Schulstufen werktags im Hotel Goldener Adler in der Salzgasse ihre Zimmer beziehen. Diese Lösung wird sich durch das gesamte Schuljahr ziehen. Gelernt, gearbeitet und gegessen wird im Hauptgebäude in der Linzer Straße. Ihre zusätzliche Lern- und Freizeit werden die Jugendlichen, betreut von Erziehern und Erzieherinnen, im Goldenen Adler verbringen.

Familie betreibt zwei Standorte

Im zweiten Altstadthotel der Familie Jäger, dem Hotel zum Goldenen Hirschen in der Böhmergasse, ist in den 31 Zimmern wie gewohnt Hotelbetrieb. Bis zu 70 Personen können hier nächtigen. Das Haus wurde im 13. Jahrhundert das erste Mal urkundlich erwähnt und liegt direkt in der Altstadt am Böhmertor. Die verwinkelten Gänge und Ecken versprühen immer noch ein einzigartiges mittelalterliches Flair – gerade in Kombination mit den modern ausgestatteten Zimmern. Der romantische Gastgarten direkt an der Stadtmauer lädt zum Entspannen und Schlemmen ein. Auch Familienfeiern oder Vereinsversammlungen werden durch langjährige Erfahrung mit viel Gastlichkeit ausgerichtet.

Stadtmarketing unterstützte

Der Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl zeigt sich von der gelungenen Kooperation mit der Berufsschule ebenso angetan wie Direktorin Judith Blaimschein und Hotelierin Christiane Jäger: "Das Internat auf Zeit im Hotel zum Goldenen Adler ist eine sehr gute Lösung für alle Beteiligten!" Zum nun auf den Weg Gebrachten konnte auch Christa Kreindl vom Stadtmarketing in der Startphase wichtige Unterstützung leisten.

