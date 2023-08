Integratives Ferienlager als wichtige Auszeit

Langeweile war, trotz teilweise regnerischen Wetters, bei den Teilnehmern nicht zu spüren: Ob bei einem Besuch der Kräuteralm, beim Fischen, Mini-Golfspielen oder Herumtoben im Turnsaal – die Teilnehmer haben die Aktivitäten mit allen Sinnen genossen. Besonders in Erinnerung werden der Besuch der Hundesuchstaffel des Roten Kreuzes direkt am Ferienlager und die Alpakas am Bauernhof in Peilstein bleiben.

Katja Bieringer, Leiterin des Ferienlagers, resümiert zufrieden: "Es war wieder eine großartige Woche. Die Integration hatte einen besonderen Stellenwert und hat super funktioniert. Es ist schön zu erleben, wie sehr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die gemeinsame Zeit genießen."

Auszeit für Angehörige

Mit dem Integrativen Ferienlager sollen vor allem Vorurteile und Berührungsängste gegenüber beeinträchtigten Menschen abgebaut werden. Nebenbei ist es eine wichtige Entlastungszeit für die betreuenden Eltern und Angehörigen während der Sommerferien.

Finanziert wird die Initiative zu einem großen Teil aus Spenden, und Arcus freut sich über jede finanzielle und personelle Unterstützung, damit das Ferienlager auch in den nächsten Jahren wieder stattfinden kann.

