Inspektor Kroisleitner macht Dienst in der Rotkreuz-Impfstraße

Nach mehr als 200 Folgen als Chefinspektor Kroisleitner nimmt Ferry Öllinger heute Abend in ORF1 Abschied von "SOKO Kitzbühel". Seine gewonnene Freizeit steckt der Schauspieler unter anderem in die Arbeit beim Roten Kreuz: Seit Kurzem arbeitet Öllinger in der Impfstraße in Walding mit. "Damit möchte ich meinen Beitrag leisten, um die Corona-Pandemie zu beenden", sagt der Schauspieler.

Statt in dunkelblauer Polizei-Uniform trifft man Öllinger in der Impfstraße derzeit in weißem Polohemd, roter Fleecejacke und roter Rotkreuz-Hose an. Der Wechsel von der TV-erprobten Polizei-Uniform in die Rotkreuz-Dienstkleidung gefalle ihm recht gut: "Die Fleeceweste ist viel kuscheliger als der Polizeipullover vom Kroisleitner." Der 62-Jährige aus der Nachbargemeinde Ottensheim ist erst seit wenigen Tagen Teil des Teams und fühlt sich dabei sichtlich wohl. Die schleppende Impfwilligkeit, der Lockdown, fehlende Auftrittsmöglichkeiten und der Wunsch, einen sinnvollen Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten, hätten den Ausschlag gegeben, sich für den Job zu bewerben. "Ich möchte so lange helfen, bis es möglich ist, meinen eigentlichen Beruf als Schauspieler wieder uneingeschränkt auszuüben", meint Öllinger, der bei seinen Diensten an der Impfstraße viele unterschiedliche Menschen kennenlernt und Erfahrungen sammelt, die er auch im Schauspielerberuf brauchen kann.

Öllingers Dienste lassen sich auch gut mit den Proben und diversen beruflichen Verpflichtungen und Engagements vereinbaren. Das OÖ. Rote Kreuz zu unterstützen, ist ihm ein großes Anliegen: "Ich habe große Hochachtung vor meinen Kollegen und Menschen, die sich in Hilfsorganisationen engagieren. Sie sind Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft, die es braucht, um die Pandemie zu besiegen", sagt Öllinger über seine Aufgabe in der Impfstraße.