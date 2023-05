Ins alte Krankenhaus kehrt ganz viel junges Leben ein

Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt in Freistadt rasant. Laut einer aktuellen Erhebung werden mittelfristig drei zusätzliche Kindergarten- und zwei Krabbelgruppen benötigt. Dieser Nachfrage will die Stadtgemeinde mit einem Kinderbetreuungszentrum begegnen, für das der Gemeinderat nun einstimmig die politische Grundlage geschaffen hat: Hinter dem alten Krankenhaus in der Zemannstraße soll demnach ein Mehr-Generationen-Haus verwirklicht werden.