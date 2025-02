Initiative pocht auf besseren Lärmschutz bei künftiger Schnellstraße

Während an der S10 Freistadt-Nord nach dem erfolgten Durchstich im Tunnel Vierzehn der Schwerpunkt der Bauarbeiten weiter in Richtung Norden rückt, wird auch die Planung für das noch offene Teilstück von Rainbach bis Wullowitz finalisiert. Gegen die jetzt bekannte Trassenführung hat sich in den Ortschaften Leitmannsdorf und Hiltschen im Gemeindegebiet von Leopoldschlag Widerstand formiert.