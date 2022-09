Die Anzahl der Menschen, die in Österreich Asyl suchen, ist in den vergangenen Wochen merklich gestiegen. Auch im Bezirk Perg, wo aktuell 250 Personen in der Grundversorgung sind. Nicht mit eingerechnet sind hier die Vertriebenen aus der Ukraine. Parallel dazu suchen viele Betriebe händeringend Arbeitskräfte. Zuallererst natürlich versierte Fachkräfte, aber auch Menschen mit wenig Qualifikation. "Momentan haben wir im Bezirk etwa 1000 offene Stellen, davon 200 für Hilfsarbeiten. Da liegt es