Informatikstudium begeistert Frauen: "Das Spielerische nimmt die Scheu"

18 Frauen und acht Männer zwischen 18 und 42 Jahren haben den neuen Bachelorstudiengang an der Fachhochschule Hagenberg im Herbst begonnen.

Die eine hat eine HBLA absolviert, die andere kommt von einer HAK. Vor wenigen Monaten kreuzten sich die Wege von Verena Hainy und Emma Murhammer. Beide haben in Hagenberg (Bezirk Freistadt) mit dem Bachelorstudium "Design of Digital Products" (DDP) begonnen, das im Herbst an der Fachhochschule angelaufen ist. Die zwei jungen Oberösterreicherinnen sind längst keine Ausnahmeerscheinungen: Von den 26 "Erstis" sind 18 weiblich.