Indianer, Nixen und tierisches Faschingstreiben

MüHLVIERTEL. Der Fasching 2019 erreichte am Wochenende seinen Höhepunkt. Die OÖN sahen sich auf Umzügen und Bällen um.

Reichenthaler TV-Studio Bild: Pramhofer

Zwei Tage noch bleiben den Faschingsnarren, um noch einmal so richtig Tanzlust und Lebensfreude auszuleben. Bereits am Wochenende zeigte sich bei Umzügen und Gschnas-Veranstaltungen quer durch das Mühlviertel: Auch im Fasching 2019 gibt es kaum ein Thema, das nicht durch den Kakao gezogen wird.

In Freistadt war am Wochenende der VP-Maskenball im Salzhof der Nabel der Faschingswelt. Unter dem Motto "Crazy Farm" tummelten sich viele dazu passende Tiere und andere originelle Masken auf der Tanzfläche.

Vom Kinderfasching in der Turnhalle über das Perg-Kabarett im Pfarrheim bis zum Musiker-Maskenball beim Wirt in Auhof erstreckte sich in Perg das Hoheitsgebiet der Faschingsnarren. Viel Applaus gab es dabei für das Team des Perger Theaters, das nach einem Jahr Pause bei seinem Kabarett ein Gag-Feuerwerk mit spritzigen Sketches und großartigen Musik-Parodien zündete. Ob Parlamentskindergarten, Gemüsemarkt oder Arztpraxis: Hier blieb kein Auge trocken.

Besonders aufwändig ging es gestern beim Faschingsumzug in Reichenthal zu. Seine Majestät Prinz Andreas I., Herrscher über Recht und Ordnung, sowie Ihre Lieblichkeit Prinzessin Eva I. aus dem Land der Wälder und Burgen hatten zum großen Treffen der Faschingsuntertanen der Bezirke Freistadt und Urfahr-Umgebung geladen. 30 Gruppen zogen durch das Ortszentrum und wurden von geschätzt 6000 Zaungästen bejubelt.

Gleich doppelt gefeiert wurde im Volksschul-Turnsaal in Allerheiligen im Mühlkreis am Wochenende: Während sich am Samstag die Erwachsenen beim Ball "Dirndl trifft Lederhose" des Bauernbunds ins Getümmel warfen, standen am Sonntag beim Kinderfasching die Kleinen im Mittelpunkt.

Besonders ausgelassen wurde beim beliebten Maskenball der Trachtenmusikkapelle in Bad Leonfelden gefeiert. Passend zum Ball-Thema "Under The Ocean" tummelten sich zahlreiche große und kleine Fische, Quallen und reizende Meerjungfrauen auf der Tanzfläche.

Wo es am Faschingsdienstag nochmal rund geht

Bad Zell: Zu Musical-Hits und anderen Stimmungsklassiker wird am Dienstag ab 10 Uhr beim "Mamma Mia"-Faschingsrummel auf dem Marktplatz in Bad Zell getanzt. Um 14 Uhr startet ein Faschingsumzug durch den Ort.

Naarn im Machland: Zur "Aprés Ski Party" lädt der Wirtschaftsbund am Dienstagnachmittag in das Ortszentrum.Schwertberg: Das Marktzentrum steht Kopf, wenn am Faschingsdienstag die Narren das Kommando übernehmen. Das bunte Treiben startet um 14.30 Uhr.

Rohrbach: Die gesamte Innenstadt wird in Rohrbach am Faschingsdienstag traditionell zur Partymeile. In allen Lokalen von der Haiderkreuzung bis in die Pfarrgasse wird gefeiert. Es wurden sogar eigens Festzelte aufgebaut, um die feiernden Massen aufnehmen zu können. Die Stadtgemeinde stellt einen WC-Wagen zur Verfügung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema