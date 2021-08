In zehn Gemeinden stellt die FP Kandidaten

In zehn Gemeinden treten Kandidaten der FPÖ im Bezirk Rohrbach auch um das Bürgermeister-Amt an – in 23 Gemeinden gibt es eine Liste der Freiheitlichen.

In Ulrichsberg tritt Johann Stöbich an, der bereits in der Gemeinde Kollerschlag politisch tätig war und sich sowohl in der Bürgergarde, der Feuerwehr und beim Roten Kreuz engagiert. "Ulrichsberg ist für mich und meine Familie, mit meiner Frau und meinen drei Töchtern, der ideale Ort zum Leben, besonders schätzen wir das Leben im Grünen", schwärmt der Bürgermeisterkandidat der Freiheitlichen.

Auch eine zweite Nachmeldung gibt es noch: Elke-Maria Lenhart tritt in St. Ulrich um das Bürgermeisteramt an: "Meine Familie und ich haben in St. Ulrich unsere neue Heimat gefunden und wir fühlen uns hier sehr wohl", sagt die Bürgermeisterkandidatin der Freiheitlichen. Politisch aktiv war Elke-Maria Lenhart bereits in der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis. Übrigens haben in St. Ulrich noch nie Freiheitliche kandidiert.

Bezirksparteiobfrau Ulrike Wall und Bezirks-Spitzenkandidatin Stefanie Hofmann freuten sich bei der jüngsten Bezirksparteileitungssitzung über insgesamt 23 Kandidaturen der FPÖ im Bezirk: "Der Großteil unserer Ortsgruppen tritt mit einer weitaus breiteren Liste zu den Wahlen an, als noch im Jahr 2015."