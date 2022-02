In Urfahr formieren sich "Junge Grüne"

"Mit der Gründung einer eigenen grünen Jugendgruppe für den Bezirk machen wir den nächsten und logischen Schritt", kündigen Dana Stachl und Florian Bauernfeind als Hauptorganisatoren das Gründungstreffen am 20. Februar um 18 Uhr in Zwettl an der Rodl an. Initiiert von einigen grünen Gemeinderäten soll diese grüne Bezirksgruppe auf eine breite Basis gestellt werden.

"Wir wissen, dass sich viele jungen Menschen für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und einen zukunftsfitten Bezirk Urfahr einsetzen wollen. Sie sind eingeladen, sich in unserer neuen Bezirksgruppe zu engagieren", sagt Julia Reiter, eine der Initiatorinnen der Bezirksgruppe.

"Wir wenden uns an junge Menschen unter 30. Sie können sich unter urfahr-umgebung@gruene-jugend.at melden oder direkt beim Treffen vorbeischauen", meint Reiter. Wer sich engagieren möchte, brauche im Übrigen auch keine Parteimitgliedschaft. Einen wichtigen Wachstumsschritt sieht auch die Landessprecherin der Grünen Jugend, Leonie Stüger: "Unsere Organisation wächst stetig. Damit können wir unsere Anliegen sukzessive in ganz Oberösterreich vertreten. Die neue Bezirksgruppe in Urfahr gibt vielen weiteren jungen Menschen den Rahmen, sich politisch zu engagieren und sich für ihre Anliegen einzusetzen."