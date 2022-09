In Rohrbach wird nun auch kräftig „gapadelt“

Es ist einfacher als Tennis, cooler als Squash und trendiger als beides zusammen: Padel, der Racketsport im Glaskäfig, hat in Südamerika und auch jetzt in Europa bereits Millionen in seinen Bann gezogen. Kaum ein anderer Sport vereint so viel Schnelligkeit, Leichtigkeit und Spaß auf so wenig Platz. Exakt 20 mal 10 Meter misst das Spielfeld. Ein solches gibt es nun auch in Rohrbach. Nach Standorten in Wels, Salzburg und Marchtrenk erfolgte jetzt die Eröffnung in Rohrbach-Berg. Direkt neben dem Freibad und der Tennisanlage kann nun gepadelt werden.

„Die Padelbase-Anlage fügt sich hervorragend in unser Sport- und Freizeitareal ein und ist ein attraktives Angebot für eine breite Altersgruppe“, so Sportstadträtin Bettina Stallinger.

„Die packende Sportart und das innovative Konzept haben uns von Anfang an begeistert“, freut sich Christian Terink, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mühlviertel-West und Unterstützer der neuen Padelbase. Und so einfach geht es: auf www.padelbase.at registrieren, Spielguthaben aufladen und alle Padelbase-Standorte stehen bereit.