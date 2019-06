In Putzleinsdorf steigt die Champions League

Putzleinsdorf ist am Samstag Schauplatz der U13- und U15-Champions-League und der U11-"Mini-WM" am Sonntag. Damit bringt die Union Putzleinsdorf wieder Spitzen-Nachwuchsfußball ins Mühlviertel. Nach dem Erfolg der Mini-WM mit 52 Mannschaften im Vorjahr konnten auch heuer wieder 42 Mannschaften aus drei Ländern für die Champions League gewonnen werden. Mit dem FC Stadlau, Blau-Weiß Linz, FC Wels, SK Vorwärts Steyr, Bezirksauswahl Krumau, Union Edelweiß und dem TSV Bodenmais (D) spielen wiederum Spitzenmannschaften mit.

Sämtliche Mannschaften spielen in den eigens angefertigten Dressen der Champions-League-Mannschaften von 2019. Am Samstag um 9 Uhr findet der feierliche Einzug aller Mannschaften der U13- und U15-Altersgruppen statt. Ab 9.30 Uhr wird auf vier Plätzen gespielt. Am Sonntag wird dieses Champions-League-Turnier mit der Altersgruppe U11 ab 10 Uhr fortgesetzt.

