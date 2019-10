NEUSTIFT. „Ich bin ein Neustifter und bleibe ein Neustifter“, begründet Hermann Wallner die Wahl seines Firmenstandortes, den man, ob des Geschäftszweiges in dem er tätig ist, eher in einem Industrie-Ballungsraum vermuten würde. In Neustift in der alten Arztpraxis haucht Wallner mit seinem Team Robotern Leben ein, gibt ihnen quasi ein Gehirn.