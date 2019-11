In Nepal wächst ein Stück Hoffnung aus Naarn heran

Mehr als zufrieden und sichtlich stolz blicken die Vorstandsmitglieder des Vereins „SWAN Österreich – A Herz fia Nepal“ auf die vergangenen Monate zurück. Stolz vor allem auf die vielen Vereine und Menschen aus Naarn und Umgebung, die heuer dazu beigetragen haben, dass man 25.000 Euro in Entwicklungsprojekte im Himalaya-Staat investieren konnte. „Wir wurden heuer von einer Welle der Begeisterung und Unterstützung geradezu überrollt“, sagt Vereinsobmann Arnold Hörmann. „Wir merken, wie unsere Aktivitäten immer breitere Kreise ziehen. Am meisten freut mich, dass die Menschen nicht nur Geld spenden, sondern sich auch ernsthaft dafür interessieren, was wir mit diesem Geld ermöglichen“, sagt Obmann-Stellvertreterin Bettina Freynhofer.

Die Spendenkanäle, die rund um das Donau-Standl in Au heuer so reich geflossen sind, sind weit verzweigt und reichen von der DSG Union Naarn, die im Juli ein Benefizspiel organisiert hat über das Tattoo-Studio „Mad Ink“ bis zu den Goldhaubenfrauen und privaten Geburtstagsfeiern. Manchmal kommen diese Spenden auch ganz spontan und unerwartet, erzählt Gerhard Ebner: „Erst vor kurzem hat uns eine ältere Dame zwei Säcke voll mit selbstgestrickten Socken gebracht, die wir am Wochenende bei der Adventroas in Saxen verkaufen werden.“

Mit all diesen großzügigen Unterstützern ist es beispielsweise gelungen, das Ratanpur Village, ein abgelegenes Bergdorf im Himalaya, mit Trinkwasser zu versorgen. In einem nächsten Schritt wird auch die örtliche Schule erweitert und renoviert. „Die Sanierung ist heuer ganz spontan hinzugekommen. Aber weil wir so ein gutes Jahr hatten, konnten wir das sehr kurzfristig anpacken“, sagt Hörmann. Natürlich denkt das SWAN-Team schon an die nächsten Projekte: So soll etwa für eine Blindenschule ein Drucker für Brailleschrift gekauft werden.

Koordiniert und beaufsichtigt werden diese Projekte unter anderem bei der anstehenden Projektreise rund um die Weihnachtszeit. Dabei werden einerseits die Spenden persönlich übergeben und andererseits der Projektfortschritt vor Ort besprochen. „Wir haben außerdem ein wachsames Auge darauf, dass die von uns bereits unterstützten Projekte auch gut geführt werden“, sagt Bettina Freynhofer. So waren Ebner und Hörmann etwa persönlich bei der Eröffnung und Übergabe eines Kindergartens in Binamare anwesend – ein Herzensprojekt, das von SWAN in den vergangenen beiden Jahren unterstützt und umgesetzt wurde.

Wer das Mühlviertler SWAN-Team noch unterstützen oder genauere Informationen zu den Projekten haben möchte, hat dazu beim Fest der Vielfalt in Naarn, der Adventroas in Saxen oder dem Theateradvent in Naarn noch ausführlich Gelegenheit.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at