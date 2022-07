In Naarn wird ein Weltrekord gejagt

Austragungsort dieser Rekordjagd wird ein knapp 18 Kilometer langer Rundkurs in Naarn. Um sein Ziel zu erreichen, muss Wagner täglich 715 Kilometer abspulen und hierfür buchstäblich rund um die Uhr auf dem Rad sitzen. Für das Projekt werden noch ambitionierte Hobbyradsportler gesucht, die Wagner als "Pacemaker" am Tag und in der Nacht begleiten. Informationen: www.steffwagner.at