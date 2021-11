"In manchen Branchen ist der Frust schon enorm"

Maria Gabriel-Oberngruber hat als Geschäftsführerin von "Garten Verde" in Aigen-Schlägl noch kein normales Weihnachtsgeschäft erlebt. Nach der Ankündigung des neuerlichen Lockdowns wird sich das heuer auch nicht ändern. Im Sommer des Vorjahres übernahm sie mit ihrem Team das Gartencenter und die Landschaftsgärtnerin in Aigen-Schlägl. Im Herbst kam die Corona-Welle, die im Vergleich zur heurigen fast schon überschaubar anmutet. "Wir hatten zum Beispiel einen Lieferservice für Adventkränze. Ab 6. Dezember konnten wir dann wieder aufsperren und das Geschäft ist gut gelaufen", erinnert sich die Gärtnermeisterin. Natürlich ist die Werbung für die Advent-Aktionen schon draußen. "Wir hoffen darauf, dass wir wieder aufsperren dürfen – noch weiß man ja gar nichts", sagt die Unternehmerin gestern auf OÖN-Anfrage, just an jenem Tag, als die erste Lieferung an Christbäumen eingetroffen ist, österreichische, versteht sich. Irgendeine Möglichkeit wird sich finden, dass die Ware an den Mann kommt – egal wie kreativ auch immer, ein offenes Geschäft ersetzt nichts. "Für das Gartencenter wäre eine wochenlange Schließung eine Katastrophe. Weihnachten ist eine wichtige Saison. Danach ist sowieso Winterpause angesagt. Insofern wäre der Detailverkauf im Advent extrem wichtig", sagt die Mühlviertlerin.

Langer Einkaufssamstag

Viele Händler reagieren auf die Lockdown-Ankündigung mit langen Einkaufssamstagen. Dennoch gehe manchen schon die wirtschaftliche Luft, das Verständnis oder beides aus, wie Sabine Lindorfer, Obfrau der Wirtschaftskammer Urfahr-Umgebung weiß: "Jetzt wird es echt eng für manche Branchen. Ich denke da etwa an die gesamte Veranstaltungsbranche. Die leidet schon Monate", sagt sie. Es gebe viele kleinere Betriebe, die eine Durststrecke bislang gut aushalten konnten. "Aber jetzt wird es vielen einfach zu viel. Der Frust überwiegt schön langsam", sagt Lindorfer. Freilich dürfe man nicht nur jammern, und vielen Branchen gehe es erstaunlich gut, manche zahlten aber gewaltig drauf.

Alternativloser Lockdown

"Natürlich ist bei diesen Zahlen ein Lockdown ohne Alternative. Ich hoffe, dass die Einschränkungen möglichst kurz gehalten werden", sagt sie. Trotz der neuerlichen Einschränkungen ist Lindorfer zuversichtlich: "Wir haben eine Gesundheitskrise, die die Wirtschaft stark betrifft. Der Unterschied zu einer reinen Wirtschaftskrise ist, dass nach dem Lockdown der Wirtschaftsmotor wieder schnell anspringen kann." Dennoch: Irgendwann sei das Kapital am Ende und weitere Einschränkungen seien ohne Hilfen nicht mehr überbrückbar. Zum Beispiel treffe es auch wieder den gesamten Tourismus nebst Zulieferbetrieben hart. Auch Betriebe, die stark vom Saisonverkauf abhängig sind – Sportartikelhändler etwa. Arm dran seien auch erneut Gastronomen: "Es werden schon wieder Weihnachtsfeiern am laufenden Band abgesagt. Diese Umsätze sind weg und können nicht mehr aufgeholt werden." Auch wenn es schwerfalle, sei es wichtig, den Mut nicht zu verlieren. Nun müsse man aber erst analysieren, wie der Lockdown im Detail aussehen wird.