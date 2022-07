In Kurve überholt: Frontalkollision forderte fünf Verletzte

Zu der Frontalkollision ist es am Montag gegen 14.40 Uhr in Hofkirchen im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) gekommen. Ein 17-jähriger Linzer war auf der Ebenhoch Landesstraße Richtung Hofkirchen unterwegs. Beim Überholen kollidierte der Wagen des 17-Jährigen frontal mit dem entgegenkommenden Pkw. Dieser überschlug sich nach dem Zusammenstoß und blieb in einem Getreidefeld liegen. Die Lenkerin (25) sowie der Unfallverursacher und die drei Mitfahrer der beiden wurden verletzt, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Rettungshubschrauber stand im Einsatz und flog zwei Verletzte zum Kepler Klinikum nach Linz. Drei weitere Beteiligte wurden mit der Rettung ins Klinikum Rohrbach gebracht.