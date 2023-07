In Kefermarkt glänzen die Goldhauben seit 50 Jahren

Brauchtum pflegen ? Tradition leben ? Gutes tun: diesen Leitspruch hat die Goldhauben-, Kopftuch- und Hutgruppe Kefermarkt, eine von 430 Ortsgruppen in Oberösterreich, fünf Jahrzehnte lang mit großem Engagement, Leidenschaft und Liebe gelebt. Dieses Jubiläum wurde nun groß gefeiert. Angeführt von Obfrau Gabi Fischer, Bezirksobfrau Hildegard Biermeier und Stellvertreterin Hermine Philipp zeigte sich schon beim Einzug in die blumengeschmückte Kirche zum Festgottesdienst das bunte Bild einer großen Gemeinschaft: Zehn Häubchenmädchen. 26 Goldhaubenträgerinnen, einige Kopftuchträgerinnen, alle in Festtracht, begleitet von Frauen, mit Blumensträußchen in den Händen. Dem Gottesdienst gab die "Berg- und Tal ? Blech" einen feierlichen, volksmusikalischen Rahmen.

Beim Festakt vor dem Pfarrzentrum konnte die Obfrau neben den Bürgermeistern von Kefermarkt und Lasberg, Herbert Brandstötter und Roman Brungraber, Pfarrer Andreas Gollatz, PG-Obfrau Sonja Steinmetz, den Vertreter des oftmaligen Sponsors, Bankstellenleiter Markus Reichl, auch zahlreiche auswärtige Goldhaubengruppen begrüßen. Obfrau Gabi Fischer umriss dann auch in ihrer Festansprache das Wirken der Kefermarkter Goldhaubengemeinschaft. Dieses erschöpft sich nicht in der Volkskultur, sondern zeichnet sich vor allem durch einen hohen Einsatz im sozial-karitativen Bereich aus. "Wir haben mit 3.000 Euro unser Scherflein zum Oberösterreich.-Ergebnis von 550.000. Euro im Jahr 2022 beigetragen."

In den Grußworten der Ehrengäste, die den derzeit 56 Goldhaubenfrauen zum Jubiläum gratulierten, kam vor allem die Freude darüber zum Ausdruck, dass in dem halben Jahrhundert des Bestandes der Ortsgruppe besonders die Weitergabe des Feuers der Tradition bestens gelang und nicht die Asche angebetet wurde. Jung und Alt würden hier gemeinsam das Brauchtum pflegen und bei Festen spürbare gute Zusammenarbeit an den Tag legen.

Im Bewusstsein, dass man nur auf den Schultern derer aufbauen kann, die vor uns waren, wurden für ihr langjähriges Wirken die ehemaligen Obfrauen Berta Prandstetter (18 Jahre) und Anita Krah (19 Jahre) zu Ehrenobfrauen ernannt sowie Erna Brandstötter (5 Jahre) mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

In von den Goldhaubenfrauen gewohnter bester Qualität wurden alle Festgäste mit Speis und Trank bewirtet. Die dafür erbetenen freiwilligen Spenden werden natürlich gleich wieder karitativen Zwecken gewidmet. Gemäß ihrem Motto "Altes erhalten - Neues gestalten" ein hoffnungsvoller Schritt hinein in die nächsten 50 Jahre.

