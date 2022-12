In Gerling entsteht moderne Anlage zum Recycling von PET-Flaschen

Die Abfallwirtschaft ist im Umbruch, und Recycling gewinnt immer noch an Bedeutung. Was früher als Müll galt, sieht man in der Abfallwirtschaft längst als wertvollen Rohstoff.

Das Recycling von PET-Flaschen macht da keine Ausnahme. Manch einer bezeichnet es sogar als „Königsklasse im Kunststoffrecycling“, weil das recycelte Granulat wieder in Lebensmittelanwendungen gebraucht wird. Die „Mission PET GmbH“ hat sich diesem Verfahren verschrieben und mit dem Waldinger Unternehmen Zellinger einen Partner gefunden. Das Unternehmensgebäude der Mission PET entsteht deshalb derzeit am Ökopark der Firma Zellinger in Gerling.

„Um zukunftsfit zu bleiben, muss man immer neue Maßstäbe setzen. Deshalb holen wir innovative Unternehmen in unseren Ökopark, um gemeinsam wertvolle Pionierarbeit leisten zu können“, sagt Jürgen Humer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Zellinger.

PET-Granulat für Flaschen

Nahezu universell einsetzbar, unbedenklich, vielfältig wiederverwendbar sei PET und gelte deshalb als „der bessere Kunststoff“. Davon sind zumindest die beiden Geschäftsführer von Mission PET, Markus Huemer und Daniel Pichler, überzeugt. Das heuer gegründete Unternehmen recycelt die vorab gewaschenen PET-Flaschen zu neuem und lebensmittelechtem Granulat. Polyethylenterephthalat, kurz PET genannt, zählt zu den hochwertigsten Kunststoffen. Es wird den Ansprüchen der Lebensmittelindustrie gerecht und spielt nahezu in allen Bereichen des täglichen Lebens eine große Rolle. Wichtig für die Recyclingwirtschaft: Das Granulat kann problemlos wieder für Getränkeflaschen und für andere Formen der Verpackung verwendet werden. Die Mission PET interessiert sich eher für letzteren Bereich, da diese Alternativanwendungen bis dato noch weniger Beachtung im PET-Recyclingkreislauf erfahren haben.

Produktionsstart im Frühjahr

Im August 2022 erfolgte der Spatenstich im Ökopark in Feldkirchen-Gerling, im Frühjahr 2023 soll der Betrieb bereits die Produktion aufnehmen. Auf insgesamt 5600 Quadratmetern werden künftig rund 14.000 Tonnen an Granulat erzeugt und Arbeitsplätze für 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen.

Maschinen aus dem Mühlviertel

Übrigens vertraut man bei Mission PET auch auf Hardware aus dem Mühlviertel, nämlich auf die Technologien der Next Generation Recyclingmaschinen GmbH, einer Firma aus Feldkirchen, die sich zum weltweiten Marktführer im Bereich der Kunststoff-Recyclingmaschinen entwickle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper