In Freistadt pulsiert ab heute der Rhythmus

Brasilien, Venezuela, Kanada, Japan, Irland oder Slowenien. Noch lange ließe sich die Liste der Herkunftsländer jener Musikerinnen und Musiker fortsetzen, die ab heute beim Festival "Colours of Percussion" in Freistadt den Rhythmus vorgeben. Hochkarätige Konzerte mit nationalen und internationalen Stars sowie zahlreiche Workshops für Einsteiger bis Fortgeschrittene bringen bis inklusive Samstag Aktive und Zuhörende im Kulturzentrum Salzhof zusammen.

Das von dem OÖ. Landesmusikschulwerk, dem Verein "Tonart" und der Landesmusikschule Freistadt organisierte Musikfestival hat sich in den vergangenen Jahren zu einem unverzichtbaren Fixpunkt unter den internationalen Festivals der Schlagwerker entwickelt. Bereits zum neunten Mal wird Freistadt zum farbenprächtigen Zentrum der Musik aus aller Welt. Einer der Höhepunkte im Festivalprogramm ist das morgige Sonderkonzert "Stadt/Klang/Spur". Dabei locken ab 15.30 Uhr besondere Klangerlebnisse an historische und versteckte Plätze in der Freistädter Altstadt.

Seit Anbeginn des Festivals ist es dem Organisator Markus Lindner und seinem Team ein Anliegen, das Motto "Rhythmus verbindet" mit Leben zu füllen: "Colours of Percussion wird zum Schmelztiegel einer kulturellen Vielfalt voller gegenseitiger Inspiration und Wertschätzung." Auch dem ökologischen Aspekt kommt beim Festival eine bedeutende Rolle zu: Als plastikfreie Veranstaltung möchte "Colours of Percussion" als Impulsgeber für die Vermeidung von Wegwerfplastik bei Großereignissen dienen. Es werden Alternativen zur Plastikvermeidung aufgezeigt und ökologisch unbedenklichere Produkte eingesetzt.