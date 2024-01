In dieser Mühlviertler Gemeinde hält die Urkraft Einzug

Viel Natur, wenig Verkehr und herzliche Menschen bilden die Basis für jene Art von sanftem Tourismus, dem sich die Gemeinde Kaltenberg im nordöstlichen Mühlviertel verschrieben hat. Weil in dieser einzigartigen Landschaft die Urkräfte der Natur besonders spürbar werden, will sich Kaltenberg künftig als "Urkraftdorf" darstellen. Ein umfangreiches Konzept in diese Richtung wurde der Bevölkerung beim Neujahrsempfang vorgestellt und danach von Gemeinderat und Tourismusverein unterzeichnet. Das Ziel: "Urkraftdorf" soll nicht nur ein Name sein, sondern eine Lebenseinstellung, die gelebt wird.

Leitprojekt Urkraftweg

Noch in diesem Jahr wird in Kaltenberg, das durch seine Lage am Johannesweg schon bisher einen Aufschwung als Wanderdestination erlebte, ein neuer Rundwanderweg entstehen: der Urkraftweg. Dieser lädt als Tagestour mit Stationen zum Ruhe- und Naturgenießen sowie zum Urkräftesammeln ein. Auf dieser Route sollen die Menschen nicht nur die Mühlviertler Landschaft genießen, sondern auch zu ihrer inneren Mitte finden.

Engagement der Einwohner

Abgesehen von der Landschaft zeichnet sich Kaltenberg aber auch als Gemeinde aus, in der Kultur und Brauchtum gelebt werden. Das unterstreichen die vielen Veranstaltungen, bei denen das ganze Jahr hindurch das Engagement der Urkraftdorf-Bewohner spürbar ist. Genau das zeichne die kleinste Gemeinde des Bezirk Freistadts mit ihren 591 Einwohnern aus, weiß Bürgermeister Alois Reithmayr: "In der kleinen Einheit leistet jede und jeder seinen Beitrag zu einem intakten Ort. Mit diesem hohen ehrenamtlichen Engagement haben wir in Kaltenberg alles, was eine Gemeinde lebenswert macht."

An dieser Lebensqualität lasse man gerne auch die Gäste teilhaben, sagt der Obmann des Tourismusforums Kaltenberg, Mario Thauerböck: "Sie sollen sich im Urkraftdorf genauso wohl fühlen wie alle Kaltenbergerinnen und Kaltenberger." Thauerböck betonte beim Neujahrsempfang auch, wie sehr er sich über die breite Zustimmung zur Idee "Urkraftdorf Kaltenberg" freue.

Eigene Website

Die ersten Schritte in Richtung "Urkraftdorf" wurden bereits unternommen: So können die touristischen und kulinarischen Highlights in Kaltenberg auf einer eigenen Website erkundet werden. Sämtliche Unterkunfts-, Einkehr- und Ausflugstipps finden sich unter www.urkraftdorf.at.

